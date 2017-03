Let Me Love You ft DJ Dnake - Justin Bieber

publié le 01/03/2017 à 18:46

À son commencement, Justin Bieber dévoilait un côté touchant et fragile, à l'image de son premier carton Baby, qui plaisait beaucoup aux jeunes filles de son âge toutes fans de ses chansons qu'elles reprenaient en chœur. Il a joué de cette image jusqu'au moment de sa crise d'ado.



Passé ses premiers succès, il a opéré un violent changement dans son attitude. De jeune enfant sage il est devenu ado rebelle. Pendant un temps on entendait parler de Justin Bieber davantage pour ses frasques - drogue, alcool, arrestation - que pour ses succès musicaux.

Il a ainsi enchaîné les faux pas et a dégradé petit à petit son image. Cela aurait pu mettre un terme à sa carrière, mais il a su se reprendre au bon moment. À coups de mea culpa médiatiques, Justin Bieber s'est racheté une image, et a retrouvé son public. Il a su les combler de nouveau en proposant un tout nouveau genre de musique très plaisant. À l'occasion de ses 23 ans qu'il fête ce mercredi 1er mars, retour sur les titres qui ont marqué sa carrière.

1. "Baby" (2010)

Sorti en février 2010, ce titre en collaboration avec le rappeur américain Ludacris a rencontré un véritable succès. Âgé de seulement 16 ans, le jeune chanteur a conquis rapidement de nombreuses personnes. C'est à l'époque la deuxième vidéo à dépasser le milliard de vues sur YouTube. Son premier album My World 2.0 se vend lui à plus de 3 millions d'exemplaires. Celui qui s'est fait repérer par Justin Timberlake et Usher commence fort mais cette image d'enfant trop sage va se retourner contre lui.

2. "Beauty And A Beat" feat Nicki Minaj (2012)

Avant de sortir ce clip en octobre 2012, Justin Bieber avait préparé toute une mise en scène. Il criait au scandale à propos de photos volées alors qu'il était à l'origine de cette manigance. Tout ceci avait pour but de teaser ce clip où on le voit à une pool party se filmant lui même et invitant ses fans dans sa vie privée. Il a déclaré dans une émission de radio américaine The Bert Show ne plus aimé cette chanson.

3. "Where Are You Know" feat Skrillex & Diplo (2015)

Datant de juin 2015, Where Are You Know a marqué un véritable tournant dans la carrière de Justin Bieber. Skrillex & Diplo, plus connus sous le nom de Jack Ü, ont collaboré avec le chanteur canadien en mixant leurs styles musicaux. La trap associée à la douce voix de Justin Bieber a donné un savant mélange. Il apparaît ainsi sous un nouveau jour pour le plus grand plaisir de ses fans, et ne va cesser d'enchaîner les cartons après ce titre.

4. "What Do You Mean" (2015)

Août 2015, Justin Bieber signe son retour avec ce premier morceau annonçant à l'époque la sortie imminente de son nouvel album Purpose. Il passe à un tout autre style de musique, en prenant le parti pris de l'électro qui connaît un véritable engouement. Pari réussi, What Do You Mean remporte le succès escompté.

5. "Sorry" (2015)

Nous sommes en octobre 2015, et ce titre que Fun Radio vous a largement diffusé est toujours aussi réjouissant. Justin Bieber a été interrogé de nombreuses fois sur ce titre et son rapport avec son ex petite -amie Selena Gomez, et pourtant alors que ce dernier n'a aucun lien avec sa rupture. Ce clip sur fond blanc avec des danseuses plus flashy les unes que les autres a été le plus vu au monde, il comptabilise 1.9 milliards de vues. Le chanteur canadien et DJ Skrillex ont été accusés de plagia du titre Ring The Bell par la chanteuse Casey Dienel.

6. "Love Yourself" (2015)

Novembre 2015, Justin Bieber sort une ballade romantique écrite par Ed Sheeran. Il raconte l'histoire d'amour compliquée d'un jeune couple. Saviez-vous que ce titre n'était pas destiné à Justin Bieber et que vous auriez pu ne jamais le découvrir ? Il a mis en ligne 13 clips d'un coup pour illustrer les morceaux de son album Purpose, donnant un court métrage de 30 minutes ou la danse est le fil conducteur.

7. "Cold Water" feat Major Lazer & MO

Beaucoup d'artistes ont collaboré pour ce titre : Diplo, MO, Ed Sheeran... Cette association de talents a donné vie à une véritable pépite : Cold Water. Dans le clip ont y voit quatre danseuses dans les paysages naturels de l'Islande, là où il a également tourné son clip I'll Show You.

8. "Let Me Love You" feat DJ Snake

Retour sur la collaboration entre Justin Bieber et le DJ français qu'on ne vous présente plus. Ce titre a connu et rencontre encore un véritable succès ! Ces deux artistes ont su puiser chez l'un et chez l'autre le meilleur pour sortir ce carton. Ils ont combiné leurs deux styles musicaux pour donner cette mélodie entêtante et festive.