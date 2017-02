VIDÉO - Avec ce nouveau son, à mi-chemin entre folk et électro, la chanteuse annonce son grand retour en compagnie de l'une des stars montante de l'EDM.

> Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me (with Selena Gomez) (Audio)

par Benjamin Pierret publié le 16/02/2017 à 11:31

Elle enclenche son retour. Après s'être fait très rare ces derniers mois afin de prendre soin d'elle, Selena Gomez vient de dévoiler It Ain't Me, un titre inédit. Pour ce nouveau son, dévoilé le 15 février en intégralité sur YouTube, la pop star a collaboré avec le DJ norvégien Kygo. En résulte une chanson entraînante empreinte de nostalgie, qui semble annoncer une nouvelle ère pour la chanteuse de 24 ans, et que les fans attendaient de pied ferme : Selena Gomez avait annoncé la sortie de la chanson dès le 13 février sur son compte Twitter.



La popularité de Kygo, quant à elle, ne peut qu'aller grandissante grâce à un duo avec une star de cette ampleur. Le DJ nordique a déjà prouvé son talent avec ses précédents tubes tels que Raging et I'm In Love, ainsi que son excellent premier album Cloud Nine. Le phénomène, que Fun Radio a déjà reçu pour une interview, s'impose de plus en plus dans le paysage de l'EDM internationale. Il a même participé au Prix Nobel de la paix, l'un des "points culminants de [sa] carrière", comme il l'a confié au micro du JB.