Ultra Europe a dévoilé l'aftermovie de son édition 2016, histoire de faire (re)vivre aux fans les meilleurs moments du festival.

> Ultra Europe 2016 (Official 4K Aftermovie) Crédit Image : capture d'écran YouTube

par Capucine Trollion publié le 10/02/2017 à 08:02

Si vous avez loupé la 4e édition du festival électro Ultra Europe, cette vidéo est faite pour vous. 15.000 fêtards s'étaient donnés rendez-vous à Split en Croatie, l'été dernier du 15 au 17 juillet. Sous le soleil croate et même les pieds dans l'eau, les festivaliers se sont déhanchés sur les sons des plus grands DJ's de la planète comme Afrojack, David Guetta, Hardwell, ou encore DJ Snake. Une line-up de folie qui n'a pas manqué de gonfler le succès du festival, connu comme l'un des rendez-vous immanquables de l'été.



Pendant 11 minutes, l'aftermovie de l'Ultra Europe vous entraîne donc les rues de Split et sur les scènes de l'Ultra Europe. Une vidéo qui met la pêche en cette période hivernale, avec tous ses danseurs et ses DJ's qui font le show. Si vous avez loupé l'édition de 2016, sachez que l'Ultra Europe 2017 se déroulera à Split, du 13 au 19 juillet dans cinq destinations différentes.