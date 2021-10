DIAPORAMA - Fun Radio Ibiza Experience : la folle soirée en images

Ibiza à Paris. C'est un peu la promesse de ce concert Fun Radio d'exception qui s'était fait attendre après plusieurs reports en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. Avec un line-up puissant, réunissant certains des plus grands noms de l'électro, l'Accor Arena a tremblé grâce à leurs titres entêtants.

Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Showtek, Lucas & Steve, Lost Frequencies et Europa (Martin Solveig et Jax Jones) ont hypnotisé la mythique salle parisienne qui a accueilli plus de 15.000 fans de musique électronique, réunis dans un seul but : danser aux rythmes des meilleurs sons du moment.

Avec une scénographie très léchée, mise en place par Hï Ibiza - société de production habituée du genre - le concert a su offrir son lot de belles photos. La rédaction de funradio.fr vous propose de découvrir les plus beaux clichés de cette soirée mémorable en compagnie des DJ présents.

Showtek quelques heures avant de montée sur la scène de l'Accor Arena Crédit : Thomas Padilla

Showtek quelques heures avant de montée sur la scène de l'Accor Arena Crédits : Thomas Padilla Showtek est présent à la 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Martin Solveig et Jax Jones, du collectif Europa, sont présents à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Martin Solveig et Jax Jones, du collectif Europa, sont présents à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Martin Solveig et Jax Jones, du collectif Europa, sont présents à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Europa (Martin Solveig et Jax Jones) en interview dans "Le Studio Fun Radio" Crédits : Thomas Padilla Lost Frequencies présent à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Anthony Ghnassia Lost Frequencies présent à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Anthony Ghnassia Adrien Toma ambiance la salle de l'Accor Arena Crédits : Anthony Ghnassia Dimitri Vegas est bel et bien présent à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Dimitri Vegas est bel et bien présent à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Dimitri Vegas est bel et bien présent à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Dimitri Vegas est bel et bien présent à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Les auditeurs de Fun Radio en communion dans la salle de l'Accor Arena Crédits : Anthony Ghnassia Lost Frequencies en mix à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Anthony Ghnassia Lost Frequencies lors de son passage sur la scène de l'Accor Arena Crédits : Anthony Ghnassia Showtek en mix à Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Anthony Ghnassia Lost Frequencies mixe pour la 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Anthony Ghnassia Les auditeurs de Fun Radio ont répondu présent pour la 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Les auditeurs de Fun Radio ont répondu présent pour la 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Les auditeurs de Fun Radio ont répondu présent pour la 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Les auditeurs de Fun Radio ont répondu présent pour la 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla Martin Garrix nous fait l'honneur de rejoindre Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla La 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience à l'Accor Arena Crédits : Anthony Ghnassia La salle de l'Accor Arena vibre au rythme du son électro Crédits : Thomas Padilla Martin Garrix et JB lors de la 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience Crédits : Thomas Padilla 1 / 1