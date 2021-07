Espot Paris : gagnez votre PC portable gaming à notre tournoi "Rocket League"

Un PC portable à toute épreuve. Dans le cadre de notre dernier tournoi à l'Espot Paris, nouveau temple du gaming dans la capitale, Fun Radio vous propose de remporter un PC portable gaming MSI GE66 Valhalla.

Pour pouvoir repartir avec cet ordinateur ultra performant, il vous faudra défier joueurs et joueuses sur le jeu vidéo Rocket League, un véritable défouloir vidéoludique. Si comme nos précédents gagnants sur les tournois FIFA 21, Just Dance et Mario Kart, vous vous sentez l'âme d'un compétiteur, n'hésitez pas à vous inscrire afin de repartir avec ce gain.

Envoyez un mail à l'adresse suivante afin de vous inscrire et passez l'après-midi dans ce lieu à l'univers enchanteur pour tous les fans de jeux vidéo : gaming@funradio.fr. Nos équipes prendront contact avec vous afin que vous puissiez y assister dès 16 heures.