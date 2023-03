INVITÉE FUN RADIO - Karol G : "Rihanna sait que j'aimerais faire un titre avec elle"

De passage en France à l'occasion de la Fashion Week de Paris, Karol G en a profité pour venir nous présenter, en exclusivité, son nouvel album intitulé Mañana Será Bonito. Un disque hautement attendu, sorti le 24 février, et dans lequel on retrouve le tube en puissance TQG (Te Quiero Grande) qu'elle partage avec sa compatriote Colombienne Shakira. Dedans, les deux artistes s'en prennent à leurs ex-conjoints (Anuel AA et Gerard Piqué) de façon virulente. Le clip vidéo bat déjà des records puisqu'en seulement quelques jours, il a dépassé les 120 millions de vues.

"J'ai écrit ce morceau il y a deux ans et je l'ai proposé à Shakira. Ça collait avec tout ce qui est en train de se passer actuellement (...). Shakira représente vraiment toute les femmes colombiennes. C'est la numéro un pour moi. Cela fait des années qu'elle bosse et elle garde sa place", a expliqué la chanteuse de 32 ans au micro de Fun Radio. Karol G n'a jamais caché son engagement très marqué pour la mise en valeur des femmes. Dans ses clips, on distingue une femme puissante, dominante et particulièrement indépendante. "Aujourd'hui, les femmes sont privilégiées je trouve. On vit dans une époque dans laquelle on entend la femme et je suis très heureuse de ça."

Récemment invitée au Super Bowl, événement durant lequel Rihanna a assuré le show pendant la mi-temps, Karol G est revenue sur son envie de collaboration avec l'artiste barbadienne. "Rien n'est signé pour l'instant, mais Rihanna sait que j'aimerais bien faire un titre avec elle."

