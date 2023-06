L'Amsterdam Music Festival 2023 : Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike... Les premiers noms

Un festival emblématique. L'AMF (Amsterdam Music Festival) espère bien faire vibrer les fans de musique électronique cette année avec une nouvelle édition qui s'annonce resplendissante. Et pour cause, les premiers ont été dévoilés il y a quelques jours de cela et laissent sous-entendre un concert incroyable.

Celui-ci prendra place le 21 octobre dans la ville d'Amsterdam, cœur de l'électro, dans la mythique Johan Cruijff Arena, avec Fun Radio. Sur scène, on retrouvera certains des plus grands noms de la scène électronique mondiale parmi lesquels Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, James Hype, Purple Disco Machine ou encore Meduza.

Pour assister à cette nouvelle édition et ainsi vivre une expérience incroyable, rendez-vous sur le site Internet de l'AMF pour récupérer vos billets.