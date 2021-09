Martin Solveig à propos de Fun Radio Ibiza Experience : "Ça va être une vraie fête"

"Je suis toujours bien accueilli lorsque je viens ici [à Fun Radio, ndlr]". Martin Solveig, souvent présent dans nos locaux était l'invité, jeudi 2 septembre, de notre nouveau rendez-vous avec Cartman. Deux hommes qui se connaissent bien puisqu'ils se sont rencontrés il y a près de vingt ans dans les couloirs d'une radio. "Cartman est venu jouer dans l'un de mes clips, Rejection. Je lui ai dit vas-y viens, je tourne un clip let's go", a confié le DJ français.

Un artiste qu'on ne présente plus tant sa carrière, dont il nous avait parlé dans la 1ère saison de All Stars, impressionne. Ses titres sont encrés dans le cœur de beaucoup d'auditeurs et auditrices grâce à leur efficacité folle. Sensible à la musique, mais pas que, celui qui a récemment était annoncé à la cinquième édition de Fun Radio Ibiza Experience, a évoqué son nouveau projet : l'application Alma Studio. Une ingénieuse plateforme destinée aux enfants (dès 3 ans) qui met en avant des narrations de comptines ou d'histoires

"L'application les aide à ne pas rester scotchés devant les écrans et apprendre des choses en écoutant des histoires audios. (...) Il y a plein de voix connues : Virginie Elfira, Gaspard Ulliel, Gad Elmaleh, Elie Semoun, Gérard Jugnot, Ahmed Sylla...", nous a-t-il expliqué.

Présent à Fun Radio Ibiza Experience avec Jax Jones, le 21 octobre prochain, Martin Solveig est rapidement revenu sur la fête incroyable prévue par notre antenne. "Ce qui est super c'est que c'est une fête en famille. C'est une vraie fête. Pour avoir fait une ou deux fêtes après le Covid, je ne sais pas si on va retrouver le toit de l'Accor Arena".