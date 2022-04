Actu sport - L'Enduro du Lion

Après 2 années d’absence, vous pouvez retrouver la 6ème édition de l’Enduro de Lion !

Celle-ci aura lieu le dimanche 1 mai, rendez-vous au Salblert le matin et sur le site de la Citadelle de Belfort l’après-midi.

L’accès est gratuit alors n’hésitez pas à venir applaudir les coureurs !

Et pour plus d’informations rendez-vous sur www.endurodulion.com



© site Enduro de Lion

