Article – Les Défis de la Comté

Rendez-vous les 13 – 20 – 27 mai et le 3 juin 2022 pour 4 courses en afterwork dans le haut-Doubs !

Première étape le vendredi 13 mai :

10 km | Malbuisson

Rendez-vous pour un Afterwork sportif et festif !

Deuxième étape le vendredi 20 mai :

10 km | Chaux-Neuve

Pour se retrouver & découvrir !

Troisième étape le vendredi 27 mai :

10 km | Mouthe

Une étape de Sprinteur et Baroudeur !

Quatrième et dernière étape :

10 km | Levier

Un grand Défi, votre Finale !

Pour chaque course le départ est prévu à 20h00 et les places sont limitées à 1 000 participants.

Tarif : 49€ pour les 4 étapes.

Il existe aussi un Tarif “Groupe” sur demande.

Pour plus d’informations rendez-vous sur : www.lesdefisdelacomte.com

©Site Les Défis de la Comté