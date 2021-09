CONCOURS DU PLUS BEAU DONUTS A NANTES !

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique fête l'arrivée de son voisin Machouille's Coffee Rue du Calvaire à Nantes, et organise le concours du plus beau Donuts, aux couleurs de Fun Radio!



Machouilles Coffee Nantes - Donuts Fun Radio Crédit :

La plus belle création sera réalisée dans le magasin Machouille’s Coffee et distribuée Rue du Calvaire.





Participez à la création du futur donuts Fun Radio Atlantique !

Avis aux créateurs/trices !

Toute cette semaine, dessinez, pensez, créez le donuts aux couleurs de Fun Radio pour participer au tirage au sort :

Dans la limite du réalisable, sur le support que vous souhaitez, envoyez-nous vos plus belles créations ci-dessous, et vous repartirez avec votre donuts réalisé en vrai par l'équipe de Machouille's Coffee, et qui vous offrira également votre création à partager et à déguster, avec quelques cadeaux supplémentaires...! :)

Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'avoir un coup de crayon incroyable, même avec une simple texte, l'équipe de Machouill'es Coffee saura se laisser guider par votre description !Pour tenter votre chance, envoyez maintenant votre création à l'adresse mail nantes@funradio.fr, sans oublier:

- Votre NOM, Prénom

- Téléphone, Ville

- Date de naissance

