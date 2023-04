De l'escalade en intérieur à Nîmes

Située au sud de Nîmes, à proximité des autoroutes A9 et A54, en pleine zone commerciale de ville active, la salle d’escalade Bloc Session Nîmes vous propose plus de 150 blocs sur une surface de 350m2, ainsi qu’un espace enfants. Venez vous y détendre autour d’une boisson rafraichissante, enchainer les blocs ou prendre des cours d’escalade quelque soit votre niveau !

Gagnez 1 an abonnement à cette salle d’escalade en écoutant Gauthier de 12h à 16h et tentez de repérer le signal du Smash Fun et appelez Fun Radio Nîmes au 04.3000.36.41



En voiture : 99.9

Application Fun Radio : Localisation Nîmes