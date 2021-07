Découvrez l'escape Game Prizoners Fun Radio

La musique serait le moyen de lancer un virus informatique… Fun radio en plein cœur d’une attaque informatique ! Prêts à mener l’enquête ?

Fun Radio Atlantique présente : L’Escape Game « Cyber-Attaque sur Fun Radio » à vivre du 1er juillet au 3 Septembre à Nantes, une mission à vivre en équipe chaque soir, du Lundi au Vendredi!

Venez enquêter au sein de notre antenne en prenant la place d’un agent de la DGSI pour déjouer les attaques de mystérieux pirates informatiques !

Plus d'infos: Prizoners Nantes

Comment gagner ?

Pour tenter votre chance, envoyez maintenant le code "DGSI" à l'adresse mail nantes@funradio.fr, sans oublier:

- Votre NOM, Prénom

- Téléphone, Ville

- Date de naissance

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique, Bonne chance !



Passez un bel été avec Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint-Nazaire!

Modalités:

Multiples Tirages au sort durant la saison estivale 2021; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.