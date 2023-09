Découvrir et se trouver une activité physique au Forum Sportif à Nancy

Un forum sportif se tiendra demain à Nancy. L’occasion de découvrir une trentaine de clubs du plateau de Haye et des environs.

La manifestation qui n'a pas été créée au hasard, fait suite aux résultats d’une étude de la Cité éducative l'année dernière. Elle montre que la pratique sportive des jeunes du CM2 à la troisième se limite à l'école et que les filles ont tendance à s'arrêter à l'adolescence comme le détaille Diane Thomas, chargée de projet au Comité départemental olympique et sportif de Meurthe et Moselle qui coordonne l’organisation de la manifestation.

À écouter RESULTATS DE L'ETUDE 00:00:30

La manifestation a donc pour objectif de promouvoir le sport féminin et les activités physiques peu ordinaires.

Au programme : du foot, du basket, du badminton, du tennis mais également des sports plus confidentiels comme du floorball, du squash ou encore de l’escrime ou du football américain.

Des démonstrations de danse et de combats sont également prévues.

Des stands d'informations seront installés pour répondre aux questions sur le Pass Jeunes et le Pass'Sport.

Rendez-vous ce samedi de 10h à 18h au palais des sports Jean Weille à Nancy

L’entrée est gratuite.