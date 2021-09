Détente chez Omikuji Spa & institut à Rezé

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique et Omikuji Spa & institut vous offrent votre carte cadeau d'une valeur de 35€ à dépenser sur tous les soins / massages ou parcours spa !



Massage du dos sur tables chauffantes, confort et détente au rendez-vous! Crédit : FrenchPoppy OMIKUJI Nantes

Depuis quand vous n'avez pas pris un peu de temps pour vous? On vous offre le cadeau parfait pour décompresser, et soutenir nos commerces de proximité: Nous avons sélectionné notre coup de cœur: une magnifique adresse intimiste à la porte de Nantes, à Rezé:

Omikuji Spa & institut !

Calme, douceur, sérénité, confort... Tout est réuni pour passer un doux moment en plein cœur du Japon, sans même quitter le Pays Nantais! En plus, c'est VOUS qui allez choisir grâce à votre carte cadeau :

Si vous préférez les massages, les soins, ou si vous préférez la chaleur de l'eau et la douceur des bulles, optez pour le parcours spa privatisé !

Comment gagner?

Pour tenter votre chance, envoyez maintenant le code "DETENTE" à l'adresse mail nantes@funradio.fr, sans oublier:

- Votre NOM, Prénom

- Téléphone, Ville

- Date de naissance

Bonne chance !



Découverte des salons de massages habillés dans l'univers du Japon Crédit : FrenchPoppy OMIKUJI Nantes

Découverte des salons de massages habillés dans l'univers du Japon Crédits : FrenchPoppy OMIKUJI Nantes Petit rituel Japonais dès votre arrivée... :) Crédits : FrenchPoppy OMIKUJI Nantes La cabine duo Crédits : FrenchPoppy Une décoration qui vous plonge au cœur du Japon Crédits : FrenchPoppy OMIKUJI Nantes Un parcours spa privatisé avec Hammam, jacuzzi dernier cri, petit salon, douche hydro-massante, toilettes Japonaises... Crédits : FrenchPoppy 1 / 1

Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Saint Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Bonne détente avec Fun Radio Atlantique!



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le jeudi 16 Septembre 2021.

*Carte cadeau d'une valeur de 35€ (Massage crânien 20"; Soin découverte 20"; Vernis semi-permanent; Soin découverte mains/pieds) ou valable sur tous les produits avec apport.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.