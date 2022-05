EVENEMENT: Découvrez le Pampl'Up Music Festival en Vendée

Fun Radio Atlantique présente : La toute première édition du Pampl'Up Music Festival !



Né dans l’esprit d’une bande de potes du Nord-Vendée, 5 amis, tous originaires de Montréverd et ses alentours en Vendée et passionnés de festivals et de musiques ont eu l’idée de transmettre cette passion à travers la création de leur propre festival.

La première édition aura lieu le 4 juin 2022, dans un lieu incontournable du département : le Logis de la Chabotterie.

Programmation Festival 2022 Vendée Nantes Fun Radio Crédit :

Au programme du 4 juin 2022, au Logis de la Chabotterie à Montréverd :

Etienne de Crécy, Nivlem, Oldvin, et bien d'autres artistes...Réservez rapidement vos billets sur :

