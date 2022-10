Evénement - Vivez la Spooky Night avec FunRadio Belfort

Le programme

DJ Set by Nosica

Performances

Hypnotiseurs by Hypnossisters

Danseurs by Dance Art Project

Champagne Shower,

Concours du costume le plus horrifique

Buvette

Et bien plus encore !

LE 29 OCTOBRE 2022 à partir de 20H30.

Foyer Culturel Robert MAURICE - BART 25420

Tarif : 15€

Jeu

Pour jouer et gagner vos invitations pour 2 personnes :

Rendez-vous directement sur le facebook de Fun Radio Belfort !



