Fun Campus – Statut d’étudiant entrepreneur

Vous êtes étudiant et porteur d’un projet de création d’entreprise ?

Alors le statut d’étudiant entrepreneur est fait pour vous. Il s’agit d’un statut national, un statut particulier pour les étudiants après le bac.

Il vous permet de travailler sur un projet entrepreneurial de manière concrète et avec des spécialistes.

Il suffit de vous inscrire entre septembre et octobre pour présenter votre projet à une commission.

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.pepite-france.fr



