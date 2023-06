Fun Radio Belfort vous offre vos entrées pour la Foire aux Vins de Colmar

Cette 74ème édition de la Foire au Vins d’Alsace à lieu du 28 juillet au 6 août. Cette foire regroupe gastronomie, commerce et festivité en accueillant à la fois plus de 360 exposants et une multitude d’artistes internationaux. Cette année, Robin Schulz, Malaa ou encore Willy William sont au rendez-vous pour faire bouger le Festival. Alors tentez de gagner votre pass journée.

Pour jouer

Toute la semaine, Fun Radio Belfort vous offre votre pass pour la Foire aux Vins!

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11 !

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 16 mai 2023.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

3- Dotation: 2 pass pour soprano et 2 fois 2 pass pour Kev Adams

foire11080x1080(1) Crédit :