Fun Radio Belfort vous offre votre paire de lunettes de soleil Acuitis.

Acuitis

Daniel Abittan, son fils Jonathan et Frédéric Beausoleil travaillent en collaboration pour vous offrir les meilleures lunettes de soleil pour une santé visuelle au top. Sa collaboration avec Nikon vous propose un verre ultra-élaboré. Leurs valeurs ? L’amour du bel ouvrage, du beau métier, du beau geste, de la distinction, de la créativité et de la générosité. Acuitis est une marque qui allie design, élégance et confort, tout en assurant une qualité optimale pour protéger vos yeux des rayons du soleil. Et surtout, ils utilisent des matériaux 100% naturels ! Acuitis vous promet également des prix très doux, un rapport qualité-prix imparable pour faire plaisir au plus grand nombre. C’est un savoir-faire hors pair que nous offre Frédéric Beausoleil, artiste lunetier, qui saura vous séduire par ses créations à l’image de l’Homme: uniques, authentiques et harmonieuses !



Pour jouer

Toute la semaine, Fun Radio Belfort vous offre votre paire de lunettes de soleil !

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11 !



MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 26 mai 2023.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

3-Paire d'une valeur de 130 €.

©acuitis.com