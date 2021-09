Fun Radio Côte d'Azur présente LE ROC D'AZUR

Peu importe votre âge et votre niveau, le Roc d'Azur est un rendez-vous pour tous ! Course, randonnée, Gravel, VTT à assistance électrique, triathlon, épreuves enfants... Il y en a pour tous les goûts !

Choisissez votre distance et envoyez le mot de passe ROC FUN à cotedazur@funradio.fr avec vos coordonées complètes pour gagner votre dossard !

RDV du 6 au 10 octobre au coeur de la base nature de Fréjus

Plus d'infos sur

