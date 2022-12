Fun Radio Marseille et Electro Dépôt vous offre votre trottinette électrique

Jusqu'à Noël, Fun Radio Marseille et vos magasins Électro Dépôt de Plan de Campagne, la Valentine et Vitrolles vous offrent les plus beaux cadeaux high-tech ! Cette semaine, tentez de gagner votre trottinette électrique Segway !



Comment jouer ?

Pour tenter de repartir avec votre pc portable, repérez le signal du "SMASH FUN" entre 12h et 16h, et appelez Clément au 04 88 91 35 31.

1080x1080px_FUN_ELECTRO-DEPOT-NOEL-2022_V2 Crédit :

Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm