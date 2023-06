Invitation sous le soleil... Cette semaine, Fun Radio Marseille et la marque Cacatoès vous offrent votre paire de sandales et votre pochette pour être au top de la tendance sur la plage cet été !

Cacatoès est une marque de chaussures et accessoires dessinés en France et fabriqués au Brésil avec amour. Une collection pour un style intemporel ; cloutées, fluos, compensées ou pailletées… Il existe une paire de Cacatoès pour chaque femme, homme et enfant. Ces sandales à deux sangles emblématiques, en PVC injecté et parfumé, sont ici repensées et mises au goût du jour.

Retrouvez toute la collection Cacatoès sur le site en cliquant ici

Comment jouer ?

Pour tenter de repartir avec votre paire de sandales et votre pochette de la marque Cacatoès, envoyez le code "CACATOES" ainsi que vos noms, prénoms, adresse, téléphone et mail à marseille@funradio.fr

Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm