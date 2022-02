Fun Radio Marseille et MyLittleTrip vous offrent vos voyages suprises

Faites vos valises ! Cette semaine Fun Radio Marseille et MyLittleTrip vous offre des séjours de rêve !



Le concept MyLittleTrip

Après avoir rempli un questionnaire sur vos goûts concernant les voyages et le tourisme, une équipe se charge de vous concocter 3 escapades par an dans une ville surprise !

Plutôt citadin, culturel et fêtard ? Ou plutôt naturel, aventureux et gastronomique ? Chaque voyage sera fabriqué sur mesure !

Cette semaine, tentez de gagner votre ABONNEMENT DUO qui vous permet de bénéficier de 3 voyages surprises pour 2 en 2022 ! Tous les 4 mois, partez découvrir une ville différente en vivant une expérience qui aura été conçue spécialement pour vous !

Pour jouer, c'est très simple :

Écoutez Clément entre 12h et 16h. Dès que vous entendez le signal du "SMASH FUN", appelez le 04 88 91 35 31 et tentez de repartir avec votre abonnement duo.

