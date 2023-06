Fun Radio Marseille et Von Dutch vous offrent votre casquette et votre tee-shirt

Cette semaine, Fun Radio Marseille et Von Dutch, la mythique marque intemporelle, au style américain, vous offrent votre casquette et votre tee-shirt.

Von Dutch change la donne depuis plusieurs générations ! Icône émergente du début des années 2000, la marque a su laisser son empreinte sur la culture américaine, avec des vêtements et accessoires prisés par les plus grands noms de la musique et d’Hollywood.

Retrouvez toute la collection de la marque Von Dutch sur le site en cliquant ici

Comment jouer ?

Pour tenter de repartir avec votre paire de sandales et votre pochette de la marque Cacatoès, envoyez le code "VONDUTCH" ainsi que vos noms, prénoms, adresse, téléphone et mail à marseille@funradio.fr



Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm