Fun Radio Marseille, partenaire de Color Obstacle Rush le 11 mars à l'Hippodrome Marseille Vivaux

Fun Radio Marseille présente Color Obstacle Rush le 11 mars à l'Hippodrome Marseille Vivaux, la course la plus grande du monde combinant le plaisir de couleurs et d'obstacles ! Avez 6 points de couleur, 20 obstacles variés et 20 zones de musique, elle sera la course la plus amusante et haute en couleurs de votre vie !



Retrouvez tous les nouveaux obstacles pour 2023, y compris les dernières installations gonflables dans lesquelles vous pourrez glisser, rebondir, basculer et vous emmêler ! Au programme : courses de ballons sauteurs, beaucoup de mousse, et un tas de nouvelles surprises ! Après la ligne d’arrivée la fête continue, et les participants sont invités à rester pour profiter du nouveau Village événementiel avec des boissons, de la nourriture et plus d’activités fun ! Toutes les infos sur le site de Color Obstacle Rush

Cette semaine, tentez de repartir avec dossards !



Comment jouer ?

Tous les jours, écoutez Clément entre midi et 16h. Dès que vous entendez le signal du "SMASHFUN", appelez le 04 88 91 35 21 et tentez de repartir avec vos dossards.



COLOR-1080x1080 Crédit :

Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm