Fun Radio Marseille, partenaire de Japan Expo Sud

Fun Radio Marseille présente Japan Expo Sud 12e Vague, le plus Grand festival de la culture et des loisirs japonais du Sud du 18 au 20 février au Parc Chanot de Marseille.





Japan-Expo-Sud Crédit :

Plongez au cœur de la culture Japonaise ! Au programme : manga, cosplay, jeux vidéo, concerts, stars du web , culture traditionnelle et dédicaces.

Participez aux activités et découvrez les dernières nouveautés des éditeurs, boutiques et fan zines.

Japan Expo Sud, c’est trois jours de fête au parc Chanot du 18 au 20 février.

Plus d’info sur japan-expo-sud.com et sur les réseaux sociaux.

Un événement Fun Radio Marseille