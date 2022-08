Fun Radio Marseille, partenaire de Run Your Town

Fun Radio Marseille présente les nouvelles éditions de Run Your Town, un parcours FUN d'obstacles et de couleurs !



runyourtown Crédit :

RUN YOUR TOWN DÉBARQUE D'ABORD À VITROLLES ! Réserve ton Dimanche 4 septembre pour la toute dernière édition du Run Your Town de Vitrolles !

Au programme : Du fun, de la rigolade, un parcours de dingue, des obstacles inédits et bien évidemment, une ambiance de foliiie !

Rendez-vous ensuite le 10 septembre à Salon de Provence avec un édition nocturne ! Bodypainting fluo, peinture splash, poudre colorée fluorescente…



Toutes les infos sur runyourtown.fr