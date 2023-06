Fun Radio Marseille, partenaire de Run Your Town le Dimanche 11 juin

Fun Radio Marseille présente la nouvelle édition de Run Your Town à Ensuès la Redonne, un parcours FUN d'obstacles et de couleurs !



336738829_189408373829955_8443806559372646703_n Crédit :

RUN YOUR TOWN c'est la course d'obstacles familiale la plus fun du sud de la France. Le "Run" va transformer ta ville en véritable champs de bataille le temps d'une journée !

Au programme : Du fun, de la rigolade, un parcours de dingue, des obstacles inédits et bien évidemment, une ambiance de foliiie !

L'édition de JOUR "BE THE WARRIOR", incontournable depuis 6 ans vous propose un programme détonant ! Un parcours de 6Km parsemé d'obstacles géants, structures gonflables, canon à eau, poudre colorée, étapes scénarisées et un énorme holi festival sponsorisé par FUN RADIO

Toutes les infos sur runyourtown.fr