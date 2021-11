Fun Radio Marseille partenaire du bal du Bapt's

Fun Radio Marseille présente le bal du Bapt’s, le prestigieux gala des Arts & Métiers d'Aix-En-Provence !

Venez participer à un gala des plus élégants où de multiples ambiances vous attendent.

Au programme : tenue de soirée, danse, feu d’artifice et DJs pour une soirée des plus grandioses.

Le bal du Bapt’s c'est le Samedi 4 Décembre dans l'école des Arts & Métiers à Aix

Plus d'informations sur le facebook "GALA ARTS et métiers Aix"

