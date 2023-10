Fun Radio Marseille, partenaire du Salon Studyrama le 21 Octobre à Aix-en-Provence

Le salon Studyrama des Formations Art, Communication et Digital d’Aix-en-Provence vous donne rendez-vous à l’Arena du Pays d’Aix, le samedi 21 octobre 2023, pour préparer votre futur ! Venez découvrir les conseils de professionnels et d’étudiants et trouvez la formation qui vous correspond.



Pour affiner votre projet d’orientation, de nombreux professionnels et spécialistes des secteurs de l’art, de la communication, du cinéma et du digital seront présents pour échanger autour des problématiques liées aux différents métiers et débouchés.



Toutes les infos sur le salon de Marseille à retrouver sur studyrama.com

