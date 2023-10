Fun Radio Marseille, partenaire du Salon Studyrama le 7 octobre au Dôme de Marseille

Le samedi 7 octobre 2023, le Salon Studyrama vous donne rendez-vous de 10h à 17h au Dôme de Marseille pour vous accompagner dans votre projet d'orientation !



Concernant les Formations Art, Communication et Digital de Marseille, retrouvez de nombreux professionnels et spécialistes des secteurs de l’art, de la communication, du cinéma et du digital pour échanger autour des problématiques liées aux différents métiers et débouchés.

Si vous souhaitez vous orienter vers des Formations Santé, Paramédical et Social de Marseille, de nombreux professionnels et spécialistes des Prépas Médecine, Facs de Santé, Ecoles de Santé seront présents pour échanger autour des problématiques liées aux différents métiers et débouchés.



Si votre objectif est de rejoindre une grande école, de nombreux établissements (Prépas Commerce, Ingénieurs, Grandes Écoles de Commerce, d’Ingénieurs et de Management et association de professeurs) seront présents pour échanger sur les voies d’accès aux Grandes Ecoles après le Bac, après un Bac+2 ou un Bac+3.

Toutes les infos sur le salon de Marseille à retrouver sur studyrama.com



studyrama-1080x1080 Crédit :



Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm