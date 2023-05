Fun Radio Marseille présente la Freestyle Cup du 20 au 25 juin à Marseille

La Freestyle Cup revient à Marseille pour sa 16ème édition ! Grand festival de sports de glisses et de musique, la Freestyle Cup rassemble sur 6 jours plusieurs sports urbains et nautiques (skate, break dance, Stand Up Paddle, Wingfoil, Windsurf, Yoga, Kayak) que ce soit en compétition (avec les meilleurs riders internationaux) et en exhibition, le tout dans une ambiance festive rythmée par la programmation musicale électro et house des Soirées de la Freestyle Cup.



Pour découvrir le programme de cette nouvelle édition, cliquez ici



