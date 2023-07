Fun Radio Marseille vous offre vos places pour le Summer Vibes 2023

Êtes-vous prêts pour la plus grosse édition du Summer Vibes Festival ?

Rendez vous le 10 et 11 aout à la Base nature de Frejus avec Kungs, Martin Solveig, The Avner, Vladimir Cauchemar, Braxe, Falcon & Sébastien Drums !

La Laloka Stage, nouveauté 2022 regroupe de jeunes talents qui vous feront vibrer également

Summer Vibes Festival, c’est de la musique mais c’est aussi un Village Animations au coeur de la pinède de la Base Nature de Fréjus !

Comment jouer ?

Envoyez dès maintenant le code "SUMMER 2023" ainsi que vos coordonnées par mail à marseille@funradio.fr et gagnez vos invitations pour le Summer Vibes 2023 avec Fun Radio Marseille !

Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm