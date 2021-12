Fun radio Marseille vous offre votre week-end de glisse à Ancelle

Cette semaine, Fun Radio Marseille vous envoie à Ancelle pour un week-end de sensation à 2 ! Au programme : hébergement à la Résidence de Tourisme « Les Écrins », forfaits ski alpin en station avec location de ski chez « Squaw Valley Ski », entrées à la patinoire du village et une descente plein de sensation en snackgliss, avec «Tag Évènement Ancelle ».

Pour jouer, c'est très simple :

Écoutez Clément entre 12h et 16h. Dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez le 04 88 91 35 31 et tentez de gagnez votre week-end de glisse à Ancelle

