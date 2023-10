Fun Radio Midi-Pyrénées et YesYes vous offrent votre iPhone 13 reconditionné !

Cette semaine, gagnez votre iPhone 13 reconditionné par l'Atelier Boutique YesYes à Toulouse !

L'Atelier du Reconditionné YesYes est une nouvelle boutique toulousaine entièrement dédiée aux produits High-tech reconditionnés ! Elle est située au 61 rue de la Pomme, juste à côté de la Place du Capitole à Toulouse,

Vous pouvez y trouver des smartphones, des MacBook, des iPad, des consoles de jeux, ou encore des enceintes, tous leurs produits sont entièrement contrôlés et reconditionnés dans l'Atelier sur place et remis en vente directement dans la Boutique attenante.



En découvrant YesYes, vous opterez donc pour du matériel 100% français reconditionné localement, moins cher et bien plus écologique que du neuf !

Tous les produits reconditionnés YesYes sont également disponibles sur la boutique en ligne yes-yes.com, ainsi que sur leur page Facebook et Instagram.

Cette semaine, un auditeur de Fun Radio Midi-Pyrénées aura la chance de remporter un iPhone 13 reconditionné par l'Atelier Boutique YesYes !



Pour jouer, écoutez Robinson entre Midi et 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées toute la semaine, (que ce soit sur l'appli, sur le site ou dans la voiture), et dès que vous repérez le signal du smash fun, appelez-nous au numéro gratuit 05 81 84 32 21 !

Chaque produit est soigneusement reconditionné sur place, et garanti 2 ans !

Bénéficiez aussi d'une vraie présence physique sur place avec différents services : Conseil, Achat, Revente, Réparation

Rendez-vous dans l'Atelier Boutique YesYes - 61 rue de la Pomme 31000 TOULOUSE



Ouvert du lundi au vendredi, de 10H à 19H.



Plus d'infos : https://www.yes-yes.com/





Fin de l'opération le vendredi 27 octobre 2023.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 30 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Midi-Pyrénées se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Midi-Pyrénées, et n'ayant pas remporté un lot dans les 6 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

3- Les gagnants devront impérativement se rendre dans les locaux de YesYes pour récupérer leur gain.