Fun Radio Midi-Pyrénées vous offre vos dossards pour la Color Obstacle Rush de Toulouse !

Fun Radio Midi-Pyrénées présente Color Obstacle Rush le 8 juillet à l'Hippodrome de Toulouse !

Partez pour 5km de course unique combinant obstacles colorés, holy zones, mousse et l’ambiance d’un festival de musique ! Nouveauté 2023 une After party non-stop vous attend !

Retrouvez tous les nouveaux obstacles pour 2023, y compris les dernières installations gonflables dans lesquelles vous pourrez glisser, rebondir, basculer et vous emmêler ! Au programme : courses de ballons sauteurs, beaucoup de mousse, et un tas de nouvelles surprises ! Après la ligne d’arrivée la fête continue, et les participants sont invités à rester pour profiter du nouveau Village événementiel avec des boissons, de la nourriture et plus d’activités fun !



color-1080x1080(1)

Pour jouer, écoutez Robinson entre midi et 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées toute la semaine, (que ce soit sur l'appli, sur le site ou dans la voiture), et dès que vous repérez le signal du smash fun, appelez-nous au numéro gratuit 05 81 84 32 21 !

Toutes les infos sur le site de Color Obstacle Rush