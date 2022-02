Fun Radio présente la FLUO PARTY !

Fun Radio Dunkerque et la patinoire Michel Rafou présentent : LA FLUO PARTY

Ce samedi, l'énorme soirée fluo est de retour a la patinoire de Dunkerque !

Cette semaine, écoutez Jayson entre midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque, dès que vous repérez le signal du SmashFun, appelez le 03 59 47 30 31 et gagnez vos entrées pour venir vous éclater sur les mixs de Jayson de Fun Radio Dunkerque pour une soirée GI-GAN-TESQUE avec des cadeaux à gagner toute la soirée !

La FLUO PARTY by Fun Radio et la patinoire Michel Raffoux, c'est ce samedi 12 février 2022 a la patinoire de Dunkerque !

