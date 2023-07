Gagnées vos entrées pour l'Aquaparc Lauragais avec Fun Radio Midi-Pyrénées !

Tout l'été, Fun Radio Midi-Pyrénées vous invite à l'Aquaparc Lauragais !

Jusqu’au 3 septembre, venez vous rafraîchir au lac de la Thésauque près de Nailloux !

Profitez d'une zone de baignade sécurisée, de jeux gonflables sur terre et sur l’eau, de pédalos, de kayak et de paddles, et venez découvrir en exclusivité les 17 nouveaux tobbogans et 8 waterjump en service depuis cet été !



Pour tenter de gagner vos entrées pour, l'Aquaparc Lauragais, envoyez le mot AQUAPARC par mail à toulouse@funradio.fr avec votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone !





Parking, accès et baignade gratuite au lac et restauration sur place !

Aquaparc Lauragais

384 Thesauque, 31560 Montgeard

07 68 50 18 00

https://www.aquaparc31.fr/