Gagnez 300 euros en bons d'achats chez Sport 2000 Audincourt !

Gagnez des bons d'achats de 20€ à 100€ ! avec Sport 2000 Audincourt !

Pour la Fête des Pères et avant les départs en vacances d’été, faites plaisir à toute la famille grâce aux articles de marques pour le sport, la mode et les loisirs !

Pour jouer : rendez-vous sur la page Facebook de Fun Radio Belfort pour jouer !

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération et tirage le jeudi 16 juin 2022.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.