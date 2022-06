Gagnez 500€ aux Galeries Lafayette de Nantes

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique et les Galeries Lafayette Nantes vous offrent jusqu'à 500€ de bons d'achats!

De quoi en profiter pour faire un peu de shopping ou à offrir pour la fête des Pères!

Comment gagner?

Pour tenter votre chance, envoyez maintenant le code "SOLDESETE" à l'adresse mail nantes@funradio.fr, sans oublier:

- Votre NOM, Prénom

- Téléphone, Ville

- Date de naissance

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique, Bonne chance !



Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Saint Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le jeudi 30 Juin 2022. Bons d'achats de 100€ valables en 2022.

1- Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

Tu es encore là ? Dernière semaine, et dernier article sur funradio.fr, merci à tous pour votre fidélité, je vous embrasse bien fort et à très vite j'espère :)

Corentin