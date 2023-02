Gagnez le Tome 1 du manga "Rebuild the World"

A l'occasion de Japan Expo Sud 13e Vague, le plus Grand festival de la culture et des loisirs japonais du Sud du 24 au 26 février au Parc Chanot de Marseille, tentez de gagner votre manga "Rebuild the World" aux éditions Vega Dupuis.

Résumé :

Dans un monde où les monstres attaquent les terres dévastées, Akira, un enfant venant des taudis, projette de devenir un grand chasseur dans le but de sortir de la misère. Pour chaque relique de l'ancien monde vendue, une somme d'argent plus ou moins grande est à la clé, et les plus grands chasseurs peuvent même vivre derrière les murailles, en sécurité. Un jour, alors qu'un groupe de bandits essaie de le dépouiller, Akira aperçoit une femme qu'il est le seul à voir, et qui lui sauve la vie lors d'une explosion. Elle prétend se nommer Alpha, et être une réalité augmentée de l'ancien monde. Voyant un potentiel de chasseur chez le jeune garçon, elle lui propose de passer un contrat avec elle : en échange de son soutien dans ses combats et des reliques pouvant permettre de rapporter beaucoup d'argent à Akira, ce dernier devra reconquérir une partie des ruines des terres dévastées pour elle.

Pour jouer, c'est très simple :



Envoyez le code "WORLD" à l'adresse mail marseille@funradio.fr ainsi que :

- Votre Nom, Prénom

- Adresse et Téléphone





