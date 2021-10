Jott ?

Créée en 2010 par deux Marseillais, Mathieu et Nicolas Gourdikian, JOTT (Just Over The Top) réinvente la manière de s'habiller en misant sur le confort et le style.

JOTT est spécialisée dans la veste en duvet ultra-légère qui s'adapte à toutes les circonstances et vous suit partout grâce à son pochon de rangement.

Avec ou sans capuche, grand froid ou ultra light, bombers ou coupe-vent, les vestes JOTT vous accompagnent toute l'année! Chaque saison, de nouveaux produits comme les polos, les chaussures et de nombreux accessoires étoffent nos collections.

Plus d'infos : Jott

QUEL EST LE CADEAU ?

Gagnez vos doudounes JOTT avec Fun Radio Belfort



COMMENT GAGNER ?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11

AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort ! Bonne chance la famille !

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 08 octobre 2020.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.