Gagnez vos entrées pour le Festival des Lanternes à Montauban

C'est le rendez-vous incontournable de l'hiver dans la région. Après Gaillac et Blagnac, le Festival des Lanternes pose ses valises à Montauban. Sur les 5 hectares du cours Foucault, vous retrouverez 2500 lanternes géantes, des animaux mythiques, de beaux monuments historiques de Chine, des scènes de vie chinoises mais aussi les impressionnants dinosaures du Jurassique !

Jusqu'au 5 février 2023, les visiteurs seront conviés à un voyage sur le fleuve Yangtse, nouvelle scénographie originale de cette édition. L'allée centrale du cours Foucault va se parer de la couleur du fleuve bleu, le plus grand de Chine, comme si les spectateurs marchaient sur l'eau.

Le Festival des Lanternes de Montauban et Fun Radio Midi-Pyrénées vous offrent vos entrées. Pour jouer, envoyez un mail à toulouse@funradio.fr avec en objet : Montauban et comportant vos noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone !

Plus de renseignements sur le site du Festival des Lanternes