Gagnez vos invitations pour le nouveau spectacle de Redouane Bougheraba !

Fun Radio Midi-Pyrénées et Box Office vous offrent vos places pour aller découvrir "On m'appelle Marseille", le nouveau spectacle de Redouane Bougheraba le 16 octobre au Zénith de Toulouse !



Au programme : autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public !

redouane-1080x1080 Crédit :

Pour tenter de remporter vos invitations, envoyez dès maintenant un mail à toulouse@funradio.fr avec en objet : "MARSEILLE" et comportant vos noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone !