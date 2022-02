Gagnez vos invitations pour le spectacle de Cartman !

One - Cartman

Vous connaissez peut-être Cartman, mais sur scène, c ‘est Nicolas Bonaventure que vous allez rencontrer. Un enfant dont le père roulait fièrement au volant d’une AX, un adolescent qui a grandi entre le club Dorothée et le film érotique du dimanche soir, un jeune homme qui a connu la calvitie avant d’avoir sa première expérience sexuelle, et aujourd’hui , un quadra qui compte bien vous prouver qu’on peut être petit, chauve, mais heureux.

Le 04/03/2022 à 20h30

Salle De Spectacle De Grandvillars , Rue Des Grands Champs 90600 Grandvillars

Comment jouer ?

Rendez vous sur notre facebook :

Fun Radio Belfort | Facebook