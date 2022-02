Gagnez vos invitations pour Pablo Mira au Kursaal de Besançon !

Pablo Mira

Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner misérable dont la devise est « Mon opinion, votre vérité ». Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix. Le saviez-vous ? Selon ses propres mots Pablo Mira est « très beau ».

En parallèle de son activité de beauté, il a co-fondé en 2012 le site satirique LeGorafi.fr où il a écrit près de 600 articles parodiques (pas les meilleurs selon les autres membres de la Rédaction). En septembre 2018 il intègre l’émission Quotidien ou` il met sa sante´ mentale en péril en présentant une revue de presse des haters chaque jeudi.



A partir de septembre 2019 il incarne également une seconde chronique chaque mardi. La même saison il lance le format "En deux-deux" dont le but est de résumer un fait d'actu ou une oeuvre de pop culture le plus vite possible dans le but de faire un infarctus. Depuis, ce dernier fait des blagues là où l’argent l’appelle. Il aime se définir lui-même comme un « anthropologue de la connerie ».

C’est un passionné de flamenco et de polenta aux cèpes. Vous savez tout.

Ecrit par Pablo Mira et Morgan Riester

Mise en scène Fanny Santer

Durée du spectacle : 1h20



