Gagnez vos invitations pour PixMix !

PIXMIX – LA BOUM ÉLECTRO FOR KIDS

PiXMiX a pour but de faire découvrir l’univers des musiques électroniques par le jeu et la danse. À la fois ouverte et pointue, la sélection musicale de la Boum Électro s’articule autour des 5 styles que sont la House, la Techno, la Trance, le Break Beat et la Base music pour faire découvrir aux jeunes des esthétiques de musiques différentes de celles qu’ils écoutent quotidiennement, dans un souci d’éveil artistique et d’ouverture d’esprit du public de demain. Nos deux DJs Konik et P’tit Luc seront là pour les accompagner, les encourager, les initier. À l’aide d’un jeu de post-it sur de grands Invaders, les enfants décident en direct des sets qu’ils souhaitent écouter, danser, fêter. C’est parti !

Comment jouer ?

