Gagnez vos invitations VIP pour la résidence secondaire des Eurockéennes

LA RÉSIDENCE SECONDAIRE AUTOMNALE DES EUROCKS

Autumn is coming ! Après une édition mémorable l’été dernier, la Résidence secondaire des Eurockéennes est de retour, le 20 novembre prochain. Premiers frimas oblige, la fête se tient cette fois-ci entre quatre murs, et plus précisément ceux de la Grande Halle des Eurockéennes à Sermamagny (90), à 10 minutes de Belfort. Pour l’occasion, transpalettes et rayonnages cèdent la place à un dancefloor colossal de près de 2 000 m2. De 22 heures à 4 heures du matin, les danseurs retrouvent tous les ingrédients qui ont fait le succès de la version estivale de la Résidence secondaire : décorations saisissantes, émotions musicales, mets délicats et sourires démasqués. Aux platines ? Grands noms et jeunes talents de l’électro réchauffent les cœurs, les corps et les guiboles. Au piano ? En option pour les fines gueules, le chef étoilé et tatoué Guillaume Sanchez présente sa cuisine contemporaine et engagée au sein d’un restaurant éphémère et spectaculaire. Toute la nuit, une caravane de foodtrucks vient ravir également les gourmands entre deux pas de danse. Aux pinceaux ? Comme l’été dernier, le collectif Art Point M magnifie la fête avec une scénographie inédite, spectaculaire et lumineuse de la scène au dancefloor. L’automne est là. Eh bien, dansez maintenant.

QUEL EST LE CADEAU ?

Toute la semaine, Fun Radio Belfort vous invite à la la Résidence secondaire des Eurockéennes le 20 novembre prochain.

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11

Et gagnez vos invitations VIP !

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 19 novembre 2021. 1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé. 2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.