Gagnez vos pass pour l'Electrobeach Music Festival 22

Cette semaine écoutez Tim sur Fun Radio Méditerranée entre midi et 16h, appelez le 04 3000 36 31 dès que vous entendez le signal du SMASH FUN et vous pourrez kiffez sur les set d'ARMIN VAN BUUREN, AFROJACK, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE et plein d'autres à L'Electrobeach Music Festival !

Bonne Chance !! :)



Pour nous écouter :

Carcassonne : 93.9FM Béziers/Bedarieux:106.3FM Montpellier: 91.8FM & sur l'application: Paramètres / ma radio locale, et vous choisissez votre ville Audoise et/ou Héraultaise dans la sélection.